A Varese l’albero di Natale “va a singhiozzo”

Chi ha spento l’albero di Natale in piazza Monte Grappa a Varese?

Questa è la domanda che si sono posti molti varesini, che da dopo Natale, hanno notato che l’albero addobbato nella piazza era spento in diversi momenti importanti, come la sera di san Silvestro. Una situazione che è diventata oggetto di denuncia e ironia sui social network.

In realtà l’albero non è sempre spento, ma va a singhiozzo, alternando giorni di illuminazione ad altri di buio.

Per capire cosa stesse succedendo, abbiamo contattato il comune di Varese, che ci ha fornito una spiegazione sorprendente: l’albero potrebbe essere vittima di “qualche buontempone” che stacca i cavi dell’impianto elettrico. Lo ha confermato al Comune stesso il tecnico responsabile delle luci, che è dovuto intervenire diverse volte per riattivare l’albero, trovando i cavi staccati.

L’amministrazione ha precisato che lo spegnimento dell’albero è previsto ufficialmente il 7 gennaio, mentre le luci della piazza, legate al mercatino di Natale, si sono spente il 26 dicembre, come da contratto con la ditta appaltatrice. Lo spegnimento delle luci ai Giardini Estensi invece avverrà il 17 gennaio.

Gli spegnimenti dell’albero nei giorni successivi non sono stati programmati, quindi, e non sono nemmeno dovuti a un problema tecnico, come hanno spiegato gli appaltatori, ma a un intervento manuale.

Può essere davvero uno scherzo di un misterioso buontempone? E perché ha deciso di prendersela con l’albero di Natale? Questo resta un enigma da risolvere, mentre l’albero continua ad andare a singhiozzo.