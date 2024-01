Andrea Valenzisi è il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi di Travedona Monate

Si chiama Andrea Valenzisi il nuovo sindaco dei ragazzi del Comune di Travedona Monate eletto grazie ai 79 voti di preferenza raccolti durante le votazioni dell’11 dicembre 2023 alla Scuola secondaria di primo grado G. Leva.

Il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi che ha il compito di deliberare, in via consultiva, in materia di cultura, sport e tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni presenti sul territorio, spettacolo, scuola e problemi degli anziani e dei giovani, durerà in carica per il biennio 2023/2025.

Dodici anni, iscritto alla Ccuola secondaria di primo grado di Travedona Monate, con la passione per la mma (mixed martial arts), Andrea Valenzisi ha esposto il suo programma elettorale, indicando tra le priorità quelle di mantenere in sicurezza Travedona Monate e svolgere attività per promuovere il dialogare tra i ragazzi attraverso momenti di aggregazione giovanile.

«Mi complimento con tutti i neo eletti per il risultato ottenuto e ringrazio il Ccr uscente col sindaco Edoardo Andreatti. Faccio gli auguri ad Andrea Valenzisi e a tutti i ragazzi che lo affiancheranno in questa bella esperienza del Consiglio comunale dei Ragazzi di Travedona Monate – afferma l’assessore Laura De Biaggi –. Si tratta di un percorso che insegna ad occuparsi del bene comune, a confrontarsi, a portare proposte e avvicinarsi alle sedi istituzionali, dove si prendono le decisioni per il presente ed il futuro del proprio paese».

«Ringrazio infine l’Istituto comprensivo statale G. Leva di Travedona Monate – prosegue l’Assessore – che ha aderito a questo importante progetto di educazione civica».

Nominato anche il vice sindaco Vincenzo di Chiara, che affiancherà il sindaco Valenzisi, e il segretario Nicolò Costa.

Il Consiglio comunale dei Ragazzi è quindi composto dai consiglieri di maggioranza della lista “Ottima idea” Andra Valenzisi, Vincenzo Di Chiara, Nicolò Costa, Chiara Lule, Zoe Marchetti e dalle consigliere di minoranza della lista “Travedona green” Matilde Crippa e Caterina Toscani.