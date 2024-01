Assemblea popolare di Busto Arsizio presenta il libro “Nuda morte o del libero morire”

L’appuntamento è per domenica 21 gennaio alle 16 in via Confalonieri 4, a Busto Arsizio. Seguiranno un dibattito e un aperitivo

Domenica 21 gennaio l’Assemblea popolare di Busto Arsizio organizza la presentazione del libro “Nuda morte o del libero morire” di Bianca Bonavita.

Il libro esplora una possibilità di guardare alla morte in modo diverso da quello a cui il pensiero occidentale sembra dominato: “Rivoltare la morte contro chi la usa per meglio governarci significa in prima istanza riportarla dentro la vita, tornare a parlarne, toglierla dall’isolamento cui è stata sottoposta – si legge nella presentazione del volume – e in seconda istanza sapere anche deporre le armi davanti ad essa, prepararsi ad acconsentirvi liberamente, accettare la propria fragilità, abbandonare la metafora bellica che la medicina allopatica occidentale continua a propagare come un tumore maligno e imparare a fare intimamente pace con la malattia e con la morte. Ciò non significa necessariamente rinunciare alla cura, abdicare da ogni possibile guarigione, rifiutare qualunque medicina. Lo sforzo da compiere come impegno politico ed esistenziale, è piuttosto quello di rivoluzionare il concetto stesso di malattia, da non intendersi più come un attacco di agenti esterni da contrastare con ogni mezzo e a qualunque costo, ma come una manifestazione del proprio stesso essere nel mondo».