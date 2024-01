Aule fredde al liceo Manzoni di Varese: individuata la perdita sotto la palestra

Un guasto dell’impianto sotto la palestra è all’origine delle rigide temperature di questi giorni al liceo Manzoni di Varese.

I tecnici della Provincia, chiamati dal dirigente scolastico Francesco Maieron, hanno individuato la perdita e previsto il piano di lavoro: « Per intervenire si provvederà alla sostituzione delle valvole dell’impianto per isolare la palestra dal resto della struttura, intervento che permetterà di ricominciare ad erogare calore in modo ordinario ai plessi.

Nel frattempo, Provincia, con il supporto dell’impresa degli impianti, sta procedendo ad erogare calore ai plessi in modo manuale, estendendo gli orari, per compensare l’attuale guasto.

L’intervento sulle valvole sarà completato in pochi giorni, dopo i quali resterà la necessità di riparare la palestra che, quindi, resterà inagibile per circa una settimana.

Stiamo lavorando per effettuare il prima possibile gli interventi con l’obiettivo di poter ripristinare le condizioni ottimali per consentire lo svolgimento delle lezioni e delle quotidiane attività scolastiche».

Questa mattina, due classi del terzo piano di via Morselli sono state trasferite nel plesso di via Monte Rosa. Una misura temporanea che coinvolge le più esposte a nord. Nelle altre si utilizzando impianti di riscaldamento occasionali per migliorare le condizioni di permanenza. Nel pomeriggio di ieri la temperatura aveva raggiunto i 16 gradi, una sitazione inadeguata per fare le attività scolastiche.