Bialaszewski ammette il KO: “Venezia superiore, noi in gioco solo nell’ultimo quarto”

BIALASZEWSKI 1 – «Non c’è soddisfazione per questa partita. Abbiamo giocato contro una squadra veramente molto forte. Venezia ha approcciato alla gara in maniera molto decisa e ci ha schiacciato con il gioco spalle ai canestro dei loro giocatori. Siamo riusciti a rientrare in gioco parzialmente nel quarto quarto. C’è stata una grossa differenza a livello fisico».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Umana Venezia 92-103 4 di 25

BIALASZEWSKI 2 – «perché non è stata provata la difesa a zona? Non è una cosa che rientrava nelle nostre scelte».

BIALASZEWSKI 3 – «Mi chiede se Woldetensae è meglio di Young, al quale tra quindici giorni scade il contratto? Non sto qui a fare paragoni tra giocatori. All’inizio della stagione non abbiamo dato giudizi, nonostante le cose non stessero andando nel verso giusto, non lo farò in questo momento».

BIALASZEWSKI 4 – «Oggi dovevamo iniziare a difendere prima che la palla arrivasse in zona canestro e uno contro uno in situazioni di spalle a canestro e fare più pressione per evitare i passaggi facili. Sapevamo queste cose, ma non siamo riusciti a fermarli».

SPAHIJA 1 – «Prima di arrivare qua ho visto nel corridoio le foto della storia di Varese ed è un onore essere in questo luogo. Oggi abbiamo giocato meglio dal primo all’ultimo minuto: sapevamo quello che dovevamo fare. Abbiamo preparato per controllare i rimbalzi e per giocare il nostro basket contro il loro, anche sotto canestro. Voglio fare i complimenti a Varese perché nell’ultimo periodo ho visto poche squadre mettere così tanti tiri da tre con la loro facilità».

SPAHIJA 2 – «È stato un miracolo giocare questa stagione e arrivare fino ad oggi con a disposizione il solo Tessitori in posizione di pivot. Recentemente abbiamo aggiunto Kabengele che ha dato più qualità al nostro gioco e anche stasera è stato un fattore».