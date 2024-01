Cotta: “Bene il risultato ma non possiamo soffrire così”

VARESE – BORGOSESIA 2-1 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Bene il risultato finale, ma non possiamo soffrire così. Non si può perché vuol dire che non abbiamo capito tante cose rispetto al tipo di campionato. Sono contento per Ferrari perché la sua parata è stata determinante e anche Baldaro ha approcciato benissimo. La sofferenza è stata troppo: dopo il 2-0 al 20′ non posso pensare che la squadra pensi che sia finita. Se perdi le distanze si va in sofferenza. Non sono contento, venerdì ne parleremo meglio per capire se manca personalità, ma devono rispondere i giocatori in campo. Le partite sono difficili tutte, anche il Borgosesia non è una squadra materasso, combatte e corre e faccio i complimenti a mister Moretti.

COTTA 2 – Di Maira penso sia da record per gol e minuti giocati. Oggi è stato bravo e sono contento per lui. Banfi ha fatto un’ecografia che ha evidenziato un forte affaticamento. Se forziamo rischiamo infortuni peggiori e pensiamo di recuperarlo per domenica, che per me è una partita come le altre. Sarà una gara veloce sul sintetico, ma non andiamo a giocare contro il Real Madrid. Sono tutte partite difficili, ma contro la prima in classifica non si potranno sbagliare tante scelte come oggi.

SIMONE MORETTI (Allenatore Borgosesia): Dire che gira tutto male è troppo facile. Sicuramente qualcosina ci manca, in termini di struttura e di cattiveria nelle due aree e questo lo paghiamo tanto e a caro prezzo. La verità è che abbiamo avuto il coraggio di provare a rientrare e credo che sia l’unico modo per migliorare i giocatori e provare a ottenere il risultato. Il destino sembra quasi scritto, ma dobbiamo lottare per quel “quasi”. Il Varese nell’ultimo mese ha fatto tanti punti quindi è consapevole della sua forza. L’ho trovato in un buon momento, non tanto per la prestazione, ma ha comunque vinto.

ANDREA MALINVERNO (giocatore Varese): Dovevamo dare una risposta dopo Lavagna, ma abbiamo concesso tanti errori. Il Borgosesia non è messo bene in classifica ma gioca bene e il loro allenatore è bravo. Però una squadra senza attributi questa gara non l’avrebbe vinta e oggi l’abbiamo fatto nonostante qualche difficoltà. Ho rosicato un po’ sul palo colpito, ma sono sicuro che arriverà nel momento più importante. Amo questa maglia e cerca di sfruttare ogni occasione che il mister mi dà.