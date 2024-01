Tre punti per ripartire: il Varese batte 2-1 il Borgosesia

Era importante vincere e dimostrare di aver lasciato alle spalle la sconfitta di Lavagna. Il Varese lo fa, ottiene tre punti grazie al 2-1 del “Franco Ossola” contro il Borgosesia e lo fa conducendo bene il primo tempo, portandosi avanti 2-0 grazie alle reti di Di Maira e Cottarelli, ma regalandosi un finale di sofferenza nella ripresa. Dopo aver sbagliato il colpo del ko – palo di Malinverno e un paio di tiri fuori di poco – i biancorossi, dopo aver subito la rete del 2-1 di Manara, rischiano sull’ultimo pallone della gara al 51′, quando è determinante la parata di Ferrari sul colpo di testa di Gilli in proiezione offensiva.

Tre punti per ripartire ma che nascondono ancora qualche scoria dell’ultima sconfitta. Ora, a partire dalla visita alla capolista Alcione di domenica 21 gennaio, ci sarà un tour de force che verrà completato dalle sfide contro Rg Ticino e dalla trasferta di Vado. Un percorso difficile, da affrontare una gara alla volta, nel quale sarà necessario ritrovare la solidità, soprattutto mentale, che sembra essere ancora in riserva.

FISCHIO D’INIZIO

I biancorossi si leccano le ferite dalla graffiante sconfitta di Lavagna e per il turno infrasettimanale di Serie D cercano riscatto contro il Borgosesia allenato dal varesino Simone Moretti, ultimo in classifica ma che all’andata regalò la prima sconfitta stagionale a Vitofrancesco e compagni. Mister Corrado Cotta chiede una reazione ai suoi e attua qualche cambio nel suo undici iniziale, schierato con un 4-3-1-2, rilanciando Ferrari tra i pali, Malinverno a centrocampo e Di Maira in avanti, affiancato da Liberati. Neanche in tribuna Banfi, fermato da un problema fisico. I granata piemontesi sperano di conquistare punti per la lotta salvezza e scendono in campo con un 4-2-3-1 che in avanti vedono Manara supportato da Monteleone, Lauciello – autore del gol partita all’andata – e Henin. In difesa anche il 2007 El Achkaoui.

PRIMO TEMPO

Partenza un po’ timida del Varese che lascia i primi minuti al Borgosesia, senza subire veri pericoli, ma i biancorossi al primo tiro in porta passano: è l’11’ quando Stampi imbuca per il taglio di Di Maira che in diagonale batte Uva per l’1-0. Il Borgosesia si risistema con la difesa a 3 ma al 18′ è Cottarelli che rischia il pasticcio regalando palla a Manara, recuperando poi e chiudendo in angolo. Il difensore si rifà ampiamente al 21′ quando su azione d’angolo sfrutta al meglio il cross di Malinverno per siglare di testa il 2-0. Gli ospiti provano allora la reazione ma, nonostante qualche metro concesso, il Varese non rischia. La migliore occasione per i granata arriva al 42′ con Henin che riparte palla al piede, avanza anche grazie a un paio di rimbalzi fortunosi e serve Manara che però da ottima posizione spara alto. Si chiude senza recupero il primo tempo, con il Varese avanti 2-0.

SECONDO TEMPO

Inizia meglio il Borgosesia, che nei primi minuti del secondo tempo guadagna campo e limita le ripartenze dei biancorossi. Ferrari però è chiamato solo a bloccare la debole girata di testa di Derbali. Cotta al 12′ inizia a dare energie fresche alla squadra facendo entrare Furlan e Perissinotto per Liberati e Palazzolo. La gara si fa più brutta con il passare dei minuti, con poche giocate interessanti ma il Borgosesia riesce comunque ad accorciare le distanze al 22′ con il colpo di testa da corta distanza di Manara, ben servito da Henin, tra le proteste biancorosse che chiedevano una spinta dell’autore del gol ai danni di Baldaro per liberarsi dalla marcatura. Il Varese reagisce e al 26′ sfiora il gol con Di Maira, che gira fuori di poco un cross di Vitofrancesco. Il Borgosesia prova a dar fastidio ma a rischiare il gol è ancora la squadra biancorossa con Perissinotto che al 32′ recupera palla in attacco e mette in mezzo trovando la deviazione di Gilli che rischia l’autorete. Poco dopo Malinverno scalda le mani di Uva e poi Baldaro manda fuori di un soffio con un bel destro dal limite dell’area. Biancorossi vicini al gol anche al 42′ quando Furlan pesca Malinverno in area ma il destro volante del numero 8 colpisce il palo. A non chiuderla si rischia e così al 6′ di recupero è determinante la parata di Ferrari sul colpo di testa di Gilli che si sarebbe insaccato sotto la traversa. Un grande sospiro di sollievo ed esultanza liberatoria al triplice fischio dell’arbitro che dà i tre punti ai biancorossi.