Due ciclisti investiti a Somma e Gorla Minore

Gli incidenti alla “utenza debole” della strada sono quotidiani, anche nel Varesotto. Nella giornata di giovedì 4 si sono registrati due episodi di investimenti di ciclisti.

Le conseguenze più gravi per un 60enne travolto all’incrocio tra Sempione e via Briante, a Somma Lombardo, alle 16.

È stato portato in ospedale a Gallarate con ferite, seppur non in pericolo di vita.

Il secondo investimento è avvenuto invece a Gorla Minore, nella prima periferia di via Garibaldi: la donna in bici investita, 60 anni, è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. Non ha per fortuna riportato ferite gravi.

Appena fuori dal territorio della provincia, a Lomazzo, due anziani di 73 e 77 anni sono stati invece investiti da un furgone e sono finiti in ospedale a Saronno, feriti.

Nella giornata di mercoledì erano rimasti feriti una donna a piedi in via Sanvito Silvestro a Varese e un ragazzino di 15 anni in bici a Saronno.