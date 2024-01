Il parco davanti al municipio di Maccagno prenderà il nome di “Parco Fiamme Gialle”

In occasione dei 250 anni di Fondazione della Guardia di Finanza, il più antico Corpo di pubblica sicurezza italiano, il comune di Maccagno ha deciso di dedicare il parco adiacente al municipio a questo storico ente, intitolandolo “Parco Fiamme Gialle”. Il parco è sempre stato parte del suggestivo complesso di Villa Clerici Pellerani, ancor prima che diventasse Casa comunale. L’inaugurazione si terrà mercoledì 27 gennaio e segnerà l’inizio di una serie di iniziative a livello provinciale. La nascita della Guardia di Finanza risale all’ottobre 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere”, che nel 1862 diventò Corpo delle Guardie doganali del Regno d’Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. Nel 1906 poi, con l’istituzione del Comando generale, dipendente dal Ministero delle Finanze, raggiunse la piena autonomia, sino al completo riconoscimento dello status militare nel 1907 e della bandiera di combattimento nel 1914.

Quella di Maccagno, come detto, rappresenta solo la prima di una serie di iniziative che verranno promosse in provincia per celebrare l’importante ricorrenza. Anche la giunta di Luino ha approvato la proposta di intitolare la piazza antistante la caserma della Guardia di Finanza di Luino come “Largo Fiamme Gialle d’Italia”. Attualmente, la proposta è in attesa di approvazione da parte della Prefettura.