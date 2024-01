Il viaggio live di Davide Van De Sfroos continua, ecco le date del Manoglia Tour 2024

Farà tappa anche nel Varesotto il Manoglia Tour di Davide Van De Sfroos che porterà sul palco brani storici della sua trentennale carriera e le canzoni del nuovo disco. Il cantautore farà tappa infatti anche a Legnano, Saronno, Lugano e infine Varese.

Un’occasione speciale per il cantautore che prosegue il suo viaggio live, seguendo sempre un itinerario emotivo oltre che geografico, per abbracciare ancora il suo pubblico, nella dimensione intima per eccellenza che è quella dei teatri, per camminare tra strade e persone che collegano un passato fatto di memorie, nostalgie, storie, valori ed esperienze a cui continuare ad attingere e a rendere omaggio, il presente come spazio e momento di equilibrio, di presa di fiato e di coscienza e come terreno di speranza e un futuro che non si può prevedere né manovrare ma che tiene sicuramente lo sguardo e le intenzioni a tempi lontani.

Queste le prime date annunciate del “MANOGLIA TOUR”:

Venerdì 9 febbraio 2024 – Teatro Nuovo – Arcore (MB)

Sabato 10 febbraio 2024 – Auditorium Santa Chiara – Trento

Venerdì 16 febbraio 2024 – Teatro Tirinnanzi – Legnano (MI)

Sabato 17 febbraio 2024 – Teatro Silvio Pellico – Trecate (NO)

Venerdì 23 febbraio 2024 – Teatro Giuditta Pasta – Saronno (VA)

Sabato 24 febbraio 2024 – Teatro Sociale – Sondrio

Giovedì 29 febbraio 2024 – Teatro Arcimboldi Milano – Milano

Venerdì 1 marzo 2024 – Sala Argentia Cinema Teatro – Gorgonzola (MI)

Sabato 2 marzo 2024 – Lac – Lugano

Giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2024 – Teatro Cenacolo Francescano – Lecco

Venerdì 5 aprile 2024 – Cineteatro Gavazzeni – Seriate (BG)

Sabato 6 aprile 2024 – Teatro Sociale – Como

Sabato 13 aprile 2024 – Teatro di Varese – Varese

I biglietti del “MANOGLIA TOUR” sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Sul palco DAVIDE VAN DE SFROOS sarà accompagnato dai suoi fidati musicisti:

Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, percussioni, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra acustica ed elettrica, cori), Andrea Cusmano (fisarmonica, trombone, flauti, plettri etnici, cori), Daniele Caldarini (pianoforte, tastiere, plettri), Silvio Centamore (batteria e percussioni), Matteo Luraghi (basso, plettri).