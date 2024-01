La tradizione della Befana Whirlpool: a Cassinetta di Biandronno una festa attesa con gioia

Anche quest’anno, la magia della Befana farà ritorno, puntualmente sabato 6 gennaio nel grande salone della mensa centrale, allo stabilimento di Cassinetta di Biandronno, portando con sé gioia e festa per i bambini dei dipendenti Whirlpool.

Nonostante i grandi cambiamenti societari annunciati, la tradizione della Befana rimane un punto fermo nella vita associativa del CRAL fin dalla sua creazione, oltre 60 anni fa.

Decennio dopo decennio, la festa della Befana si è affermata come un momento speciale, capace di unire le famiglie dei lavoratori Ignis, IRE, Philips, Whirlpool fin dai tempi di Giovanni Borghi, proseguita attraverso i decenni in un clima di allegria e condivisione. Gli organizzatori hanno onorato la tradizione lavorando con entusiasmo alla preparazione di una grande festa che promette spettacoli coinvolgenti, giochi divertenti e tante sorprese e regali per i più piccoli.

La Befana Whirlpool non è solo un evento, ma un’occasione per celebrare la comunità che si è sviluppata attraverso gli anni, per creare insieme ricordi felici e rafforzare il legame che unisce la grande famiglia del CRAL.