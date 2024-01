Le ragazze e i ragazzi di Samarate alla scoperta del Parlamento Europeo

I ragazzi e le ragazze di Samarate in viaggio alla scoperta del Parlamento Europeo: dal 25 al 27 gennaio 2024 quattordici componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze della città vicino a Malpensa, accompagnati dall’assessora all’Istruzione Linda Farinon e da due educatrici della Cooperativa Sociale l’Airone, hanno avuto l’opportunità di visitare la città di Strasburgo (Francia) e di essere accolti al Parlamento Europeo per una visita al suo interno.

Un’occasione per imparare la storia contemporanea legata alla costruzione dell’Europa, assaporando dal vivo il clima Parlamentare Europeo. Un’esperienza importante per dei giovani desiderosi di comprendere le istituzioni e di rappresentare i propri compagni a livello locale, per migliorare Samarate e far sentire agli adulti la voce dei ragazzi.

«Grazie al supporto dato dalla Cooperativa Soc. L’Airone e alle risorse del Bando Restiamo Insieme, abbiamo potuto far vivere ai consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Samarate una esperienza unica: tre giornate culturali in Francia, comprensive della visita guidata al Parlamento Europeo di Strasburgo, della visita guidata della città di Strasburgo e dei suoi tre musei principali, il Musée de l’Oeuvre Notre–Dame, il Musée historique de la ville de Strasbourg e il Musée Alsacien, e della visita della caratteristica città di Colmar. Con entusiasmo i nostri consiglieri hanno partecipato a tutte le attività proposte, brillando per intelligenza e capacità di ragionamento durante i momenti formativi di confronto preparati dalle guide, sia nel Parlamento Europeo sia nei musei, e dalle educatrici; e riscontrando apprezzamenti da parte di tutte le persone con cui sono entrati in contatto». [lefoto id=1589208

La gita al Parlamento Europeo rientra nell’iniziativa #SAMALIVE, progetto destinatario di un contributo di Regione Lombardia e aggiudicato a seguito dell’avviso denominato “Restiamo Insieme 2023”, il cui obiettivo generale è la promozione di interventi gratuiti a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0 -17 anni, attraverso corsi, attività di strada, altri interventi educativi e ricreativi.