Leonardo Okeke torna sul parquet: Varese lo testerà in Serie B

Sta per concludersi il calvario di Leonardo Okeke, il promettente pivot già di interesse azzurro che lo scorso anno ha subito un gravissimo infortunio all’anca durante una partita del massimo campionato spagnolo, che stava disputando con la maglia del Badalona.

Okeke, come noto, è attualmente un giocatore della Pallacanestro Varese che lo ha ricevuto con un prestito biennale da Milano, la società proprietaria del suo cartellino. Da inizio stagione quindi Leo, che ha 20 anni ed è nato a Monza da genitori nigeriani, si allena con la Openjobmetis svolgendo però lavoro differenziato rispetto ai compagni proprio per via delle precarie condizioni fisiche.

Ora però il pivot (2,12) è in predicato di tornare in campo, dopo avere bruciato le tappe del recupero. Non subito in Serie A: la scelta dello staff societario è quella di fargli assaggiare il parquet con la maglia del Campus/Varese Basketball, ovvero la formazione (di fatto la ex Robur) che disputa la Serie B Interregionale. Il team cioè dove giocano stabilmente a livello senior anche due giovani spesso visti in panchina con la Serie A, ovvero Weilun Zhao ed Elisee Assui.

L’idea di transitare per la B Interregionale va nell’ottica di diminuire i rischi perché Okeke dovrà riprendere confidenza con il basket facendo grande attenzione. A metà dicembre Leo ha svolto una importante visita di controllo a livello neurologico da cui poteva dipendere il futuro agonistico del giocatore: ottenuto il via libera dagli specialisti, ha potuto accorciare i tempi ma – appunto – con la necessità di “non esagerare”.

In questi giorni Okeke ha iniziato ad allenarsi in maniera continuativa con Varese Basketball agli ordini di coach Roncari: se al termine del mini-ciclo di sedute non dovesse avere problemi, probabilmente scenderà in campo (nel frattempo è stato tesserato). Ciò potrebbe accadere o sabato 13 nel match interno contro il Campus Piemonte o in una delle trasferte della prossima settimana, giovedì 18 a Casale Monferrato o sabato 20 a Gallarate. Chiaramente per il suo impiego e per l’eventuale minutaggio incideranno anche le necessità della squadra, ma è evidente che per Leonardo si torna finalmente a parlare di basket giocato. In attesa di crescere ulteriormente di condizione per vederlo anche con la Openjobmetis.