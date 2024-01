Lutto per Jacopo Malnati de iPantellas. È scomparso il nonno Romano

iPantellas in lutto per la scomparsa del nonno di Jacopo Malnati, Romano. L’artista varesino, che insieme a Daniel Marangiolo compone il duo comico che ha costruito il proprio successo su YouTube, ha annunciato su Instagram la scomparsa del nonno paterno all’età di 92 anni.

«Sei stato un grande nonno, un grande padre e un grande uomo. Mi mancheranno tanto le nostre chiacchierate fino a tarda sera. Vederti in difficoltà, in questi ultimi giorni, non è stato semplice. Ma sono felice di aver visto tutte le persone che ti vogliono bene stringersi intorno a te. Te lo meritavi tanto! Sei stato il primo a credere in me e in Dan nel 2009, l’unico che aveva capito. Proteggimi da lassù. Ti voglio bene nonno» – ha scritto Jacopo.

Anche Daniel ha dedicato a Romano Malnati un pensiero. Insieme a lui avevano realizzato alcuni dei loro video.

Il funerale si svolgerà domani, giovedì 18 gennaio alle ore 10, presso la chiesa di Sant’Alessandro di Montante, a Mornago, preceduto dal rosario alle ore 09.30.