“Mandala dell’Anima” di Andrea Tagliabue al Civico 3 di Gallarate

Lo spazio culturale Civico 3 di Gallarate apre le porte alla nuova stagione 2024 con la straordinaria esposizione dell’artista poliedrico Andrea Tagliabue. La mostra, intitolata “Mandala dell’Anima“, sarà inaugurata venerdì 19 gennaio alle 18,00, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nelle suggestioni mistiche e oniriche dei lavori in computer grafica dell’eclettico artista.

Andrea Tagliabue, con oltre trent’anni di esperienza come regista e videomaker nel mondo della televisione e del cinema, presenta ora il suo lato più intimo e creativo come illustratore e cartoonist. La sua passione per il disegno digitale e analogico si manifesta vividamente in una serie di opere che saranno esposte al Civico 3 durante i due weekend successivi: 20, 21 e 27, 28 gennaio.

Le creazioni di Tagliabue compongono un affascinante campionario di immagini evocative, rivelando una sorta di contemporanea interpretazione dei test di Rorschach in forma di mandala digitali. Le opere, capaci di creare un’atmosfera mistica e surreale, cattureranno l’attenzione dei visitatori, trasportandoli in un viaggio attraverso la mente creativa dell’artista.

La mostra si inserisce nel nutrito programma di eventi del Civico 3, che prossimamente parteciperà attivamente al festival filosofarti 2024. In occasione di questa esposizione, Civico 3 presenterà tre eventi e due performance dell’artista Betty Colombo, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale.

Da sottolineare che lo spazio del Civico 3 accoglie i suoi ospiti in un ambiente completamente rinnovato grazie alla collaborazione dello studio di architettura ArtIn Project, partner degli eventi in programma.

Orari Mostra: 10:00-13:00/15:00-18:00