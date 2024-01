Perde il controllo dell’auto e finisce in un cancello a Cardano al Campo

Ha perso il controllo della sua auto, una y 10, ed è andato a sbattere contro il cancello di una casa, abbattendolo e restando incastrato tra le sbarre. È accaduto alle ore 19:00 di ieri, domenica 31 dicembre, quindi molto prima dell’inizio dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno.

Sul posto, in via Antonio Gramsci, a Cardano al Campo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate con un’autopompa.

Le circostanze sono da accertare ma il conducente dell’auto pare abbia perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro la recinzione di un’abitazione, sfondandola. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone residenti dell’abitazione.

I Vigili del Fuoco prontamente hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto nell’incidente, collaborando con il personale sanitario presente per soccorrere il giovane ferito non in maniera grave.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno disincastrato il veicolo dall’abitazione, in modo da liberare la strada e ripristinare la situazione di sicurezza nella via.