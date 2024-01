“Ricordi in pentola”: ora disponibile il libro delle ricette delle nonne del Monsignor Comi

Continua l’impegno di Nova Coop in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Luino e la Comunità Operosa Alto Verbano, nel portare avanti “Im.patto – CibiAmoLuino”: progetto che ha coinvolto molte realtà del territorio in tre interessanti azioni, tra cui “Ricette di una volta” che vuole recuperare la tradizione e la cultura del cibo attraverso laboratori di stimolazione al ricordo con gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) della Fondazione Mons. Comi.

Questa ultima azione è stata portata avanti da un gruppo di ospiti del Mons. Comi che, sotto l’attenta guida di una educatrice e di una volontaria scrittrice, ha raccontato come da bambini vivevano i momenti della preparazione del cibo o come la mamma li coinvolgeva nella raccolta delle uova nel pollaio o nella cura delle galline e dei conigli nei piccoli allevamenti domestici.

E finalmente, qualche giorno prima di Natale, è stato pubblicato il libro “Ricordi in pentola. Le ricette delle nonne del Mons. Comi” ove, con le colorate illustrazioni di Marta Simonetta, sono narrate le tante storie e ricette frutto di tanti mesi di lavoro.

Si parte con il racconto della giovane Rosaspina, una maialina veramente giocherellona che si comportava proprio come un cagnolino, anzi, una cagnolina e che un bel giorno è tristemente finita sulla tavola in un saporito piatto di casseoula. Si passa poi alla tradizione degli orti ed alla conservazione della verdura fino ad arrivare al pollo ripieno ed alla torta paesana che recuperava il pane secco accumulato durante la settimana. E non poteva mancare la ricetta dell’agone in carpione preparato dalla mamma di Rosa ed il famoso risotto con le seppie.

È un libro raccontato dalle nostre nonne, che ci fa vivere i momenti che loro passavano nella preparazione del cibo, quando le risorse erano piuttosto limitate ma occorreva trovare il modo per rendere gustosi ed appetibili i piatti che si preparavano. E sulla bontà delle ricette di questo libro anche i giovani cuochi del CFP di Luino si sono particolarmente impegnati, preparando due deliziosi pranzi ove le nonne del Mons. Comi hanno potuto rivivere i momenti della loro gioventù e gustare i sapori delle loro ricette: un bel momento di scambio intergenerazionale basato sul cibo e sulle tradizioni del nostro territorio.

Il libro “Ricordi in pentola. Le ricette delle nonne del Mons. Comi” è ora disponibile fino ad esaurimento presso la Residenza Sanitaria Assistenziale del Mons. Comi.