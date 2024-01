Tre serate online per essere genitori sempre in cammino

L’assemblea sinodale del Decanato di Varese propone tre serate online dal titolo “Genitori: artigiani del futuro” nei prossimi 15, 22 e 29 gennaio (dalle 21 alle 22.30 precise). Saranno affrontati tre temi “chiave” nella vita delle nostre famiglie: compito e identità dei genitori oggi, come educare alla responsabilità, come educare a scegliere bene.

Lo scopo è aiutare i genitori a vivere meglio il loro compito e ad affrontare le emergenze e i disagi che continuamente affiorano nella vita dei figli (bullismo, violenze di ogni tipo, errata concezione dell’affettività e della sessualità, femminicidi, pornografia, ecc.) proponendo valori positivi quali sobrietà, solidarietà, accoglienza, amicizia, senso della giustizia, ecc.

Sarà presente Mariolina Ceriotti Migliarese, medico neuropsichiatra ed editorialista di Avvenire e del Corriere della Sera. I suoi interventi saranno accompagnati da testimonianze e brevi video con le parole di Papa Francesco sui temi affrontati.

È indispensabile iscriversi inviando una mail a percorsogenitorivarese@gmail.com per ricevere il link per partecipare. Possibilmente indicando la Parrocchia a cui si appartiene.

Il programma è disponibile su www.santantonioabatevarese.it