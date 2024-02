Arriva a Varese la Tariffa Puntuale: sarà introdotta a partire da gennaio 2025

Nella mattinata di oggi, lunedì 26 febbraio, l’Assessora ad ambiente, sostenibilità sociale ed economia circolare di Varese Nicoletta San Martino e il Sindaco Davide Galimberti, in merito al potenziamento della raccolta differenziata, hanno ufficializzato l’introduzione della Tariffa Puntuale, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2025.

Per spingere il cittadino a sentirsi parte di un sistema dal 1° aprile sarà ritirato solo l’indifferenziato esposto nei sacchi rossi con tag, e vietati altri sacchi non conformi. In questa fase non verrà applicata la tariffa puntuale. Viene inoltre potenziata la raccolta del vetro, che da quindicinale diventa settimanale, ed è estesa la possibilità di richiedere attrezzature extra a ulteriori categorie di utenti. Infine viene introdotta la possibilità per i privati di accedere con furgoni di proprietà, a noleggio o in prestito, in piattaforma ecologica.

«Per arrivare preparati stiamo introducendo la misurazione di ciò che viene prodotto in città – ha spiegato l’assessora – per facilitare i cittadini mettiamo in campo alcune modifiche, come l’aumento dei giorni di raccolta del vetro, divenuto settimanale e la possibilità di avere bidoni in più per nuclei familiari dai quattro componenti invece che dai cinque, oltre che la distribuzione del calendario della raccolta differenziata. L’amministrazione vuole educare il cittadino a queste novità e ci aspettiamo grande collaborazione. Con l’introduzione della TARI migliorerà la percentuale di raccolta differenziata e potremo raggiungere risultati ambientali importanti in termini di minori emissioni e quindi contrasto ai cambiamenti climatici i cui effetti sono verificabili anche nel nostro territorio».

“Siamo una città al 73% di raccolta differenziata – ha poi affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti -L’ introduzione della tariffa puntuale serve per crescere ulteriormente. Metteremo in campo otto / nove mesi di sperimentazione proprio perché questa novità va accompagnata, non può essere un’iniziativa repentina. C’è stato un cambio significativo nei termini legati dal servizio di raccolta rifiuti:. l’obiettivo è quello di rendere ancora più efficiente il servizio ed arrivare a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, per una maggiore sostenibilità. Per questo vengono messi in campo nuovi potenziamenti del servizio, con una fase di preparazione che consenta di calibrare al meglio i meccanismi della tariffa puntuale”.

DAL 5 MARZO DISTRIBUZIONE DEI SACCHI ROSSI: DOVE E COME RITIRARLI

I sacchi rossi si potranno ritirare in vari punti della città a partire dal 5 marzo. In dettaglio: dal 5 al 10 marzo piazzale Alcide De Gasperi (parcheggio sud) – Stadio; dal 12 al 17 marzo via Majano (parcheggio ATS) – Bustecche; dal 19 al 24 marzo via Trolli (angolo via Daverio), parcheggio del cimitero – Casbeno; dal 26 al 30 marzo: piazza Don L. Gabbani (parcheggio scuole) – San Fermo / Valle Olona / Valganna; dal 2 al 7 aprile: piazza della Repubblica (parcheggio sul retro del teatro).

I punti di distribuzione sono aperti dal martedì alla domenica con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 13. Ciascun utente può recarsi presso uno qualsiasi dei punti di distribuzione a prescindere dall’indirizzo di residenza. Quest’anno, presso i punti di consegna dei sacchi, potranno essere ritirati anche i calendari cartacei annuali, che successivamente saranno disponibili presso lo Sportello TARI di via Alessandro Proserpio 13.I cittadini riceveranno a casa una lettera con tutte le informazioni sulle novità, e nei prossimi giorni anche il calendario cartaceo della raccolta differenziata.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.varesepulita.it.