Avvistati cinghiali in zona Brunella a Varese, gli animali arrivano in centro

È un fenomeno ormai noto che i cinghiali e altri animali selvatici si stiano avvicinando sempre più alle zone urbanizzate. Questa tendenza, che ha visto la fauna selvatica avventurarsi in aree precedentemente dominate dall’uomo, è particolarmente evidente a Varese, anche se le segnalazioni di avvistamenti di animali selvatici fino ad ora provenivano principalmente dalle zone più boschive e periferiche, come Sacro Monte o Rasa.

Tuttavia, una recente segnalazione inviata da un nostro lettore ha segnato un deciso cambio di passo in questa tendenza. La segnalazione, che si riferisce alla notte tra il 21 e il 22 marzo, ha rivelato infatti che tre cinghiali sono stati avvistati in via Crispi, in zona distributore, praticamente all’altezza della Chiesa della Brunella. Questa zona è un quartiere molto popoloso e si trova a ridosso del centro città.

Questo avvistamento, confermato da video e foto, rappresenta un importante cambiamento nella distribuzione degli animali selvatici nella nostra città: non solo dimostra che questi animali si stanno avventurando sempre più lontano dalle loro zone di comfort nelle aree boschive e periferiche, ma suggerisce anche che stanno diventando sempre più audaci, avventurandosi, anche in gruppo, in quartieri densamente popolati e vicini al centro.