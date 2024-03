Casa di Marta a Saronno, la raccolta indumenti del mese di aprile

Per il mese di aprile 2024 sarà attiva sabato 20 del mese dalle ore 9:00 alle ore 11:00 l’iniziativa “Io dono” avviata dalla Fondazione Casa di Marta, realtà caritativa presente in via Petrarca a Saronno all’interno della quale operano diverse associazioni dedite al volontariato sociale.

L’iniziativa “Io dono” è un progetto avviato dalla fondazione per aiutare le persone a donare in modo più consapevole e rispondere meglio ai bisogni delle famiglie in difficoltà.

Sarà possibile in quei giorni donare abbigliamento primavera estate per uomo, in buone condizioni. Sarà inoltre possibile portare biancheria intima (slip, boxer, calze) e scarpe sportive in buono stato.