CodEng Varese si prepara a partire con i ragazzi per il 6° campo annuale di Silicon Valley Code Camp

Imbarcati in un viaggio indimenticabile nel cuore dell’innovazione e dell’esplorazione con i Camp STEM CodEng USA, che offrono agli studenti delle scuole superiori l’opportunità unica di immergersi profondamente nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

Questa sarà la 6ª edizione annuale del campo di CodEng Varese a Silicon Valley, durante la quale, vivendo la cultura americana e praticando quotidianamente l’inglese, i partecipanti vivranno una settimana di immersione totale nel mondo delle Big Tech, esplorando tecnologie avanzate e le future carriere nel software e STEM. Preparandosi a diventare i prossimi leader innovativi, i ragazzi arricchiranno significativamente la loro formazione.

Data: dal 10 al 17 luglio

Prezzo: €3.400

Età: dai 14 ai 19 anni

COSA SI FARA’

Tour esclusivi di giganti tecnologici come Tesla, Google e Microsoft.

Sessioni di formazione pratica guidate da professionisti del settore.

Una lezione speciale di informatica all’Università di Stanford.

Workshop serali di programmazione focalizzati sullo sviluppo di app per iPad.

I COMMENTI DEI PARTECIPANTI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

“Visitare la fabbrica Tesla e vedere le diverse fasi della produzione è stato un momento speciale per me” – Gabriele, Scuola Europea

“Ora ho una migliore comprensione di come funzionano le aziende nella Silicon Valley” – Santiago, Liceo Ferraris

“Da Python all’IA, al cloud computing e a Swift Playgrounds, l’intera esperienza è stata incredibile” – Aoibheann, Scuola Secondaria Claremorris, Irlanda

“Mi è piaciuta molto la lezione all’Università di Stanford – ho sempre sognato di andarci” – Filippo, Scuola Manfredini

“Pensavo che sarebbe stato tutto fantastico, ed è stato così, anche più di quanto mi aspettassi” – Leonardo, Liceo Manfredini

“Penso che sia stata un’esperienza meravigliosa, unica nella vita e non qualcosa che si possa fare da soli” – Boris, Vrije Universiteit Amsterdam

“Mi è piaciuta molto la visita agli uffici USA-UE a San Francisco, che ci ha insegnato l’importanza di programmare in modo responsabile” – Lorenzo, ISIS Keynes

“Possiamo farci un’idea di ciò che potremo fare in futuro” – Paul, Scuola Europea

