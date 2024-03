Cotta: “Vittoria di carattere, personalità e sofferenza”

VARESE – SANREMESE 2-1 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): La mia Pasqua, così come quella della squadra, sarà positiva. Zazzi è stato bravo ma questa è stata una vittoria di carattere, personalità e sofferenza perché giocare contro questa squadra forte per oltre 35 minuti in 10 non era facile. Ho visto compattezza e voglia, poi dopo il gol abbiamo respinto bene i loro ultimi attacchi e ci siamo presi il giusto premio di una partita di fatica e sacrificio. C’è la grande consapevolezza di un grande gruppo che ho la fortuna di allenare e sono molto contento.

COTTA 2 – Dopo l’espulsione siamo stati bravi a ricompattarci, forse ci ha dato maggior entusiasmo, ma io preferisco giocare in 11. Sono molto contento per questo fattore di squadra, questa unione che porta tutti a dare il 100 percento. Ora ci prendiamo qualche giorno di pausa, festeggeremo la Pasqua e poi da martedì ci concentreremo per la trasferta di Derthona.

MATTIA GORI (Allenatore Sanremese): Fino all’espulsione siamo stati . Poi sono usciti i problemi di questa squadra, è inaccettabile che in superiorità . Forse diversi miei giocatori non hanno capito che bisogna lottare per la salvezza. Penso che sia stata una partita equilibrata, condizionata dal campo che ha portato a diversi errori tecnici. Noi non dovevamo perdere ma abbiamo perso e la colpa è la nostra. Ci mancano ancora 5 punti per la salvezza, abbiamo un calendario difficile e spero che dopo oggi lo capiscano anche i miei giocatori.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (capitano Varese) – È stata una gara emzionante. Siamo passati in vantaggio subito, poi abbiamo subito il pari, siamo rimasti in 10 e di squadra siamo andati a riprendere la vittoria con una grande punizione di Zazzi. Mi ha detto “me la sento” e gliel’ho lasciata. Il gol va a mio padre. Adesso ci prendiamo qualche giorno di pausa e ci ricarichiamo per fare un finale a tremila all’ora perché non possiamo permetterci di mancare

FEDERICO ZAZZI (centrocampista Varese) – A prescindere dal gol, sono contentissimo perché è il primo stagionale, ma l’importante era reagire e secondo me si è visto il valore di questa squadra che non ha mai mollato e ha preso tre punti fondamentali. La dedica pr il gol va alla famiglia e alla mia ragazza.