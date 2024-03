Investito un ciclista nei pressi della rotonda di Buguggiate

(Foto di repertorio)

Un ciclista è stato investito nei pressi della rotonda sulla SP1 a Buguggiate. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di sabato 30 marzo e ha coinvolto un uomo di 68 anni.

L’uomo è stato subito soccorso dai mezzi del 118. Insieme ai sanitari giunti con un’ambulanza sono arrivati anche i vigili urbani di Azzate e i Vigili del Fuoco. Coinvolti per i rilievi del caso anche i Carabinieri di Varese. L’uomo è stato portato in ospedale in Codice Giallo, cioè con ferite di una certa gravità che non ne pregiudicano la vita.