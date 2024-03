La scuola primaria di Cittiglio “fa acqua da tutte le parti”

Acqua, acqua e ancora acqua per tutta la Green School primaria Cittolini di Cittiglio. Ieri, nella Giornata mondiale dell’acqua, alunni e insegnanti si sono cimentati in laboratori e uscite in paese, avendo sempre come filo conduttore l’acqua.

«”Chi spreca l’acqua è matto” dice la canzone che ci ha accompagnati e noi abbiamo disegnato tante goccioline di oro blu che abbiamo imparato a non sprecare a scuola e anche a casa preparando dei promemoria da mettere in bagno – raccontano le insegnanti – In paese ci siamo recati alla casetta dell’acqua per riempire le nostre borracce e imparare a scegliere l’acqua dell’acquedotto: fresca, controllata sistematicamente, non comporta imballaggi e non è trasportata dai camion come quella in bottiglia, per cui zero immissioni di CO2. Dalla casetta poi ci siamo spostati ai tombini che spesso sono pieni di mozziconi di sigaretta, fazzoletti, plastica di vario genere e cicche. E allora via alla campagna “I tombini non son cestini”: grazie alla condivisione con l’Amministrazione comunale, abbiamo scritto il nostro slogan accanto a quattro tombini del paese e proseguiremo. Tutto ciò che viene buttato nei tombini arriva in fiumi, laghi e mari formando isole di plastica e diventando cibo per gli animali che ci vivono e anche per quelli che finiscono nei nostri piatti».

Bambini e insegnanti hanno poi cercato e trovato la collaborazione dei negozianti: «Abbiamo chiacchierato con i negozianti in prossimità dei tombini presi in considerazione e con entusiasmo sono stati felici di esporre i nostri slogan. Bene, per chi ha letto l’articolo fin qui c’è un premio: l’Acquizzone, un quiz creato da noi sull’acqua. Mettetevi alla prova e divertitevi a farlo con amici e parenti, divulgatelo, perché l’acqua è la nostra principale fonte di vita e solo tutti insieme possiamo conservarla!».

Qui il link per chi vuole mettersi alla prova con l’Acquizzone