Mirko Vanoli da Gallarate è tra i migliori sommelier junior d’Italia

Uno studente gallaratese tra i migliori sommeiler in erba d’Italia: Mirko Vanoli della 5° indirizzo APS (Alberghiero Pasti e Sala) dell’istituto Falcone ha infatti ottenuto il secondo posto al concorso nazionale 2024 indetto dall’ASPI, l’associazione sommelier professionali, e ospitato al RistorExpo di Erba.

«La nostra scuola- spiegano dall’istituto di via Matteotti – è stata rappresentata con onore e riconoscimento anche da Colombo Andrea 5APE, Albarano Andrea 5APS, Fusè Greta 4APS, Sbardellati Victoria 4APS e Tavazzani Victor 4APS, accompagnati e guidati dal docente Silvano Casciaro, ormai veterano del concorso».

Il Falcone è l’istituto superiore più grande di Gallarate ed è particolarmente apprezzato per l’indirizzo alberghiero, per cui è un punto di riferimento per la Provincia di Varese e per l’Alto Milanese.