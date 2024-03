Trasferta in Valle d’Aosta per il Varese: ostacolo Pdhae

Trentaduesima giornata di campionato per il Girone A di Serie D. Il Città di Varese vuole confermarsi terza forza del campionato ma per farlo deve voltare pagina dopo la sconfitta interna subita dal Ligorna e conquistare i tre punti in casa del Pdhae. Domenica 24 marzo i biancorossi viaggeranno in Valle d’Aosta per affrontare l’unica valdostana del girone, il Pont Donnaz penultimo in classifica e che in settimana ha esonerato Ezio Rossi.

A presentare la partita è mister Corrado Cotta: «Purtroppo per Pisan temiamo sia un infortunio grave, settimana prossima ha le visite ma le premesse non sono le migliori. Su Vitofrancesco preferiamo non rischiare, anche perché non dimentiachiamo che giovedì avremo un’altra partita. Il resto della rosa è a disposizione, valuteremo chi schierare domani dal primo minuto e chi invece scenderà in campo contro la Sanremese, anche perché saranno due gare differenti anche per impostazione. Di Maira e Mandelli hanno una settimana in più di lavoro e vedremo quando utilizzarli».

«Se il Pdhae è in quella situazione di classifica – prosegue l’allenatore biancorosso – è ovvio che qualche problema ce l’ha, il cambio di allenatore porterà magari qualcosa in più a livello nervoso ma a fare la differenza sarà il nostro atteggiamento. Non sarà una passeggiata, anzi, ci aspetta una delle più difficili perché dare per scontato il risultato sarebbe un errore. Il valore del Varese è differente da quello dei valdostani, dobbiamo essere onesti: abbiamo tutto da perdere».

Difficile capire quale sarà la versione dei valdostani che scenderà in campo per affrontare i biancorossi. Con mister Rossi lo schema di base prevedeva la difesa a 3, chissà se il nuovo allenatore Augusto Podestà confermerà l’assetto o proverà a cambiare. In difesa uno dei titolari dovrebbe essere il varesino Emanuele Marcaletti, protagonista in maglia biancorossa proprio con mister Ezio Rossi.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXII GIORNATA

Sabato 23 marzo: Chieri – Bra; Chisola – Asti; Pinerolo – Rg Ticino; Derthona – Albenga.

Domenica 24 marzo: Gozzano – Vado; Pdhae – Varese; Vogherese – Borgosesia; Alba – Ligorna; Sanremese – Fezzanese; Lavagnese – Alcione.

CLASSIFICA: Alcione 65; Chisola 59; Vado, Varese 53; Albenga, Rg Ticino (-2), Bra 52; Asti 50; Ligorna 49; Sanremese, Fezzanese 38; Derthona 36; Lavagnese 35; Chieri 34; Gozzano, Vogherese, Pinerolo 33; Alba 30; Pdhae 21; Borgosesia 16.