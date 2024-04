A Cardano al Campo inaugurata la prima area cani

Cardano al Campo ha ora la sua area cani: già pressoché pronta qualche mese fa, il nuovo giardino pet-friendly è stato inaugurato sabato dal sindaco Maurizio Colombo e dall’assessora Meri Suriano, che ha seguito il progetto avviato lo scorso anno.

Galleria fotografica L’area cani di Cardano al Campo 4 di 15

La nuova area è stata realizzata in via Repubblica, sotto la collina, al confine con Gallarate, ed è completata da un parcheggio di una ottantina di posti, oltre che da un tratto di ciclabile, purtroppo solo di un centinaio di metri di lunghezza.

Nata dalla disponibilità di un terreno comunale, il giardino per cani è stato realizzato per “riqualificare l’area verde [..] offrendo un servizio aggiuntivo” e ha previsto due diverse zone separate, per dividere eventuali “incompatibili gli uni con gli altri”.

La nuova area rappresenta anche un’ulteriore urbanizzazione della costa sotto la chiesetta di San Pietro, che fino a una quindicina di anni fa si presentava come un grande prato, su cui si affacciavano gli edifici nella parte alta del paese, tra chiesetta, case e la vecchia sala da ballo del “San Pedar”.