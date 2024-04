Aperta la call for ideas per l’edizione 2024 di Glocal

Si apre la call for ideas per costruire il palinsesto dell’edizione 2024 di Glocal, il festival di giornalismo di Varese. In programma dal 7 al 10 novembre, quest’anno avrà come tema Domande. Un tema che parte dai prompt, ovvero dalla necessità per i giornalisti di imparare a dialogare con i modelli di intelligenza artificiale così da farne uno strumento del proprio lavoro quotidiano. Ma che gira anche intorno all’aspetto essenziale del lavoro giornalistico, ovvero la capacità di fare, ma anche di farsi, domande sul mondo che ci circonda.

Chiunque può proporre un panel. Basta compilare, entro il 15 giugno, questo modulo: