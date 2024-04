Cento chilometri di corsa per comprare un esomuscolo a Giulia

Francesco Orso Mininni correrà la 100 chilometri del Passatore per comprare un esomuscolo a Giulia: una ragazza di Novara, che grazie a questo strumento potrà imparare a compiere dei movimenti che la disabilità – al momento – rende impossibili. La gara si svolgerà il 25 e il 26 maggio da Firenze a Faenza e per l’occasione è stata aperta una raccolta fondi a cui hanno già aderito diverse associazioni.

Francesco è un membro di Correre Oltre: l’associazione sportiva di Monza che permette anche alle persone che non possono camminare di provare l’emozione delle grandi manifestazioni podistiche grazie a delle carrozzine speciali. Sarà così anche questa volta. Infatti, mentre Francesco affronterà l’intero tragitto (è la quarta volta che partecipa al Passatore), anche Giulia percorrerà alcune parti del percorso accompagnata in carrozzina.

L’idea di lanciare una raccolta fondi per aiutare Giulia è nata a ottobre 2023, poco prima del suo diciassettesimo compleanno. Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere i soldi necessari per acquistare un esomuscolo: uno strumento che non solo aiuterà Giulia a compiere dei movimenti che al momento le risultano impossibili, ma permetterà al suo corpo di impararli e col tempo svolgerli senza aiuto.

Il progetto ha raccolto in fretta tanto supporto, a partire dall’atleta Chiara Lanfranchi, che parteciperà alla competizione con lo stesso obiettivo. La raccolta fondi è gestita dall’associazione Pianeta dei Clown ODV di Novara ed è sostenuta dalle associazioni Correre Oltre, Edosmaile e Flylillo ETS. Maggiori informazioni su come partecipare sono disponibili a questo link.