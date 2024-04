Cerchi casa a Gallarate? In via Colleoni, nel quartiere Sciarè di Gallarate, appena fuori dal caos del centro città e vicino alla stazione ferroviaria, Cremar Group ha avviato la costruzione di Palazzo Colleoni, un edificio elegante e moderno che offre comfort e stile senza complicazioni.

Palazzo Colleoni è costituito da otto eleganti appartamenti, progettati per offrire il massimo del comfort, pensando a spazi abitativi vivibili e dotati delle più moderne tecnologie. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo di materiali moderni e di grande pregio, forniti dalle migliori aziende del settore e attentamente selezionati dallo staff Cremar.

Palazzo Colleoni offre una varietà di soluzioni abitative, dalle accoglienti unità di trilocali con giardino al lussuoso attico con terrazze panoramiche.

Ogni appartamento offre uno spazio vitale luminoso e confortevole, arricchito da finiture di alta qualità e tecnologie all’avanguardia.

Caratteristica comune per tutti gli appartamenti è quella di avere ampi terrazzi che possono diventare veri e propri spazi vivibili, dove posizionare complementi di arredo per goderne al meglio lo spazio e progettare il proprio angolo di verde, per sentirsi ancora di più parte dell’ambiente circostante.

Ogni appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con pompa di calore, ventilazione meccanica, pannelli fotovoltaici ad uso privato, domotica di base, serramenti con doppio vetro e doppia coibentazione. Tutte soluzioni che uniscono il piacere di vivere la propria casa strizzando anche l’occhio ai temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Tutta la fase di progettazione dell’edificio ha fatto del benessere abitativo la propria ragione di essere, con l’obiettivo di fornire spazi che vengano poi completati con le più svariate soluzioni di design, in un contesto che lascia ampio spazio all’estro e alla creatività di chi ne farà il suo nido.

Un progetto di grande stile, pensato e realizzato da Cremar Group, impresa immobiliare edile di Gallarate che si presenta sul mercato non come semplice costruttore, ma nella veste di vero e proprio Personal Home.

Attraverso il suo team, composto da progettisti esperti, architetti e designer, i Personal Home di Cremar Group accompagnano i clienti lungo tutto il percorso, dalla scelta dell’unità abitativa, alla scelta della rubinetteria, del design degli interni, fino alla scelta dei migliori complementi, lavorando insieme al cliente nella realizzazione di quella che sarà la casa dei sogni.

Presso lo show room di via Torino 75 a Gallarate, è possibile scoprire maggiori dettagli su tutte le attività del Gruppo Cremar e vedere tutte le proposte, per trovare la casa dei propri sogni.