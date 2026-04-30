Torna l’Apemaga, letture e laboratori creativi nei parchi di Gallarate
Il progetto del Maga e della biblioteca civica Majno fa tappa in centro al parco di via Trombini e ai Ronchi al parco di via Solferino
Con la primavera, ritorna l’ApeMaga che si muoverà per i parchi di Gallarate per incontrare bambine, bambini e famiglie e regalare loro, dopo la scuola, un pomeriggio spensierato al parco tra letture e laboratori creativi.
Il progetto Maggiolata #2, promosso dal Museo Maga e dal Premio Gallarate in collaborazione con la Biblioteca Civica Luigi Majno, è pensato per offrire a bambini e famiglie un’occasione per trascorrere del tempo insieme all’aperto, partecipando ad attività ludiche ed educative.
L’idea, nata dalla collaborazione tra il Museo Maga e la Biblioteca Majno, unisce il piacere dello stare insieme all’aperto al grande valore di un apprendimento dinamico.
Nel suo tragitto, l’ApeMaga si fermerà, dalle 16.30 alle 18.00, in centro al parco don Luigi Giussani di via Trombini – martedì 5 e 19 maggio – e ai Ronchi al parco Marcello Schiavo di via Solferino – martedì 12 e 26 maggio.
Attorno all’ApeMaga si terranno letture ad alta voce con la Biblioteca Civica Luigi Majno per bambini e ragazzi da 3 a 10 anni e laboratori creativi condotti dal Dipartimento Educazione al patrimonio del Museo Maga, per esplorare racconti e itinerari di viaggio e realizzare tutti insieme, su di una lunghissima tela pittorica, una grande mappa colorata.
Le attività sono gratuite. È consigliato portare un telo per le letture.
In caso di pioggia le attività sono sospese.
Le date dell’Apemaga
Il calendario prevede due sedi:
Parco don Luigi Giussani (via Trombini 7): martedì 5 e 19 maggio 2026, dalle 16.30 alle 18.00.
Parco Marcello Schiavo (via Solferino 7): martedì 12 e 26 maggio 2026, dalle 16.30 alle 18.00.
Informazioni
didattica@museomaga.it | T. 0331 706011
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