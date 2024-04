Cinque successi in Svizzera per la Canottieri Luino

La Canottieri Luino ha partecipato domenica alla prima regata nazionale svizzera a Melano, sul lago di Lugano, insieme a molti club del ticino, della svizzera interna e qualche club italiano (Gavirate, Varese, Monate, Tritium, Lario, Lago di Pusiano)

Cinque i successi raggiunti con il 4 di coppia Under 15 di Emanuele Buzzi, Tiago Funaro, Francesco Putignano e Nicolò Ioannoni, il 4 di coppia Under 17 con Darius Grigore, Tiago Funaro, Valentino Arioldi e Lorenzo Segato, il doppio Under 15 di Emanuele Buzzi e Francesco Putignano il 4 di coppia Master misto di Marco Lissoni insieme alla Canottieri Varese. Aurora Morandi e Alice Garofalo trionfano nel 4 di coppia Under 17 insieme a Rachele Zasio e Alice Morone della Canottieri Gavirate

Secondo posto per il doppio Under 15 di Nicolò Ioannoni e Emanuele Fognini, per il doppio Under 17 di Aurora Morandi e Alice Garofalo e per il singolista Master Marco Lissoni. Bronzo per il singolista leggero Alex Dellea.

Da registrare anche i quinti posti firmati dal 4 senza Under 17 di Darius Grigore, Valentino Arioldi, Marco Ronzoni e Lorenzo Segato insieme al 4 di coppia Master di Rocco Bevilacqua, Alessandro Del Ferraro, Luca Manzo, Fabrizio Sorrentino.