Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 5, 6 e 7 aprile

Le visite al cortile del castello di Cislago, una mattinata ecologica al parco dei Mughetti, una camminata “della salute” al parco Lura, presentazioni di libri e tanto altro nel fine settimana di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile a Saronno e dintorni.

EVENTI

CISLAGO – Cislago si prepara per la festa di Sant’Abbondanzio: spettacoli e visite al cortile del castello. Appuntamento a domenica 7 e lunedì 8 aprile con un programma ricco di appuntamenti ed eventi, spettacoli, attrazioni per tutte le età, esposizioni commerciali e proposte culturali per tutti – Tutte le informazioni

ORIGGIO – UBOLDO – GERENZANO – Puliamo il nostro territorio, domenica 7 aprile una giornata ecologica al parco dei Mughetti. È in programma una mattinata ecologica al parco dei Mughetti per tutti i suoi comuni associati, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore – Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 6 aprile, dalle ore 10 alle 12, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della salute che cade il 7 aprile, il Comune di Saronno, con Ats Insubria e la collaborazione di diversi partner, ha organizzato in villa Gianetti un convegno su “Diabete e obesità”. Ingresso gratuito.

SARONNO – Domenica 7 aprile il gruppo “Camminando insieme…a Saronno”, molto attivo nell’organizzazione di gruppi di cammino che coinvolgono la cittadinanza, propone una “Camminata della salute”: si tratta di una camminata non competitiva a passo libero lungo il percorso di 5 chilometri all’interno del Parco del Lura. Il ritrovo è in Villa Gianetti alle 9.45 e la partenza alle 10.

INCONTRI

SARONNO – Venerdì 5 aprile alle 21:15 presso la sede dell’associazione L’isola che non c’è, in via Biffi 5, dopo l’assemblea dei soci, la nostra socia Lucia Renoldi presenta un reportage fotografico su un suo recente viaggio in Algeria.

LIBRI

SARONNO – Venerdì 5 aprile dalle 18 alle 19:30 in via Garibaldi 5 l’autrice Sabrina Grementieri incontra i lettori e presenta il suo nuovo romanzo Il Sole di sera, in dialogo con Mariassunta Miglino. L’entrata è libera.

CISLAGO – In biblioteca a Cislago la presentazione del libro “Heim. La casa lontano dal sole”. Un romanzo scritto dal cislaghese concittadino Alessandro Baito. Appuntamento a venerdì 5 aprile – Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 6 aprile dalle 10:30 alle 18:30 l’autrice Sabrina Grementieri sarà presente nella giornata di sabato al Mondadori Bookstore Saronno (via Portici, 12) per un incontro firmacopie dell’ultimo romanzo Il Sole di sera. Info: 0249797408 mondadorisaronno@libero.it

MOSTRE

SARONNO – Da giovedì 4 fino a domenica 7 aprile in via San Giuseppe 43 lo Spazio Pro Loco ospiterà la mostra personale della pittrice Daniela Arrighi. Il tema dell’esposizione sarà il disegno botanico, copia

fedele del disegno da realizzare, nato dall’esigenza dei primi naturalisti che senza macchina fotografica avevano l’esigenza di riprodurre gli esemplari che incontravano. Orari di apertura mostra: mattino dalle ore 10 alle 12; pomeriggio dalle ore 15 alle 19. Ingresso libero.

SARONNO – Sabato 6 aprile dalle 15 alle 19 presso il museo della Ceramica G. Gianetti, che anche quest’anno partecipa all’iniziativa di Abbonamento Musei Lombardia, “Disegniamo l’arte”: il tema centrale è quello della natura. I bambini visiteranno in modo alternativo le sale e gli spazi esterni del museo cercando nelle ceramiche e disegnando gli elementi naturali legati al ritorno della Primavera. L’attività è accessibile in qualsiasi momento nella fascia oraria indicata. La durata è di circa un’ora. Fascia d’età: 4-11 anni. Costo bambini: gratuito Costo adulti: 5 € (intero) | 4 € (ridotto, over 65). Info e prenotazioni: 02 9602383

didattica@museogianetti.it

SARONNO – Fino al 28 aprile le associazioni Helianto e Artigianarte portano l’arte di Daniela Evangelisti al Foyer del Teatro Giuditta Pasta con la mostra Paradigmi fluttuanti, a cura di Sabrina Romanò. La mostra è visitabile mercoledì e sabato dalle ore 9.30 alle 12.30, venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e in occasione degli spettacoli teatrali.

SPETTACOLI

SARONNO – Sabato 6 aprile alle ore 21 presso il teatro Giuditta Pasta l’European Rotary Youth Orchestra. In programma musiche da Film, Swing e Pop-Rock. Ingresso libero

SARONNO – La violista Veriko Tchumburidze al teatro Giuditta Pasta di Saronno con l’orchestra de I Pomeriggi Musicali. Appuntamento a domenica 7 aprile alle ore 16.00 – Tutte le informazioni