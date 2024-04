Da Pechino Express a Varese, Costantino della Gherardesca incontra i suoi fan

Un appuntamento speciale a Varese è previsto oggi per i fan di Pechino Express, la cui edizione 2024 è in onda in queste settimane su Sky Uno: sabato 6 aprile alle 17, nel negozio Sky di Piazza Monte Grappa 4, l’amatissimo conduttore dello show Costantino Della Gherardesca sarà protagonista di uno speciale incontro aperto al pubblico dove vedrà i suoi fan e racconterà i dietro le quinte dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia.

Conduttore di Pechino Express dalla seconda edizione, dopo averne preso parte come concorrente nella primissima stagione, Costantino è il volto dello show. Nel corso del suo meet & greet nel negozio di Sky di Varese Costantino avrà modo anche di raccontare alcuni speciali e imprevedibili dietro le quinte dello show che tutti i giovedì è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, nonché alcuni segreti inediti mai andati in onda. Poi Della Gherardesca sarà a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente.

L’incontro con Costantino fa parte di un ciclo di appuntamenti che ha portato altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.