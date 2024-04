Dal Museo del Tessile alle piazze, il calendario dei mercatini di Busto Arsizio

I mercatini che riempiono le vie e le piazze di Busto Arsizio nel corso dell’anno rappresentano un elemento di attrattività per il territorio e un’occasione di valorizzazione degli spazi in cui si svolgono, oltre ad essere sempre apprezzati da coloro che sono alla ricerca di prodotti particolari.

Di recente è stato pubblicato un bando per raccogliere le proposte di mercatini occasionali specializzati e di eventi di street food, allo scopo di permettere all’Amministrazione di offrire proposte diversificate sia per l’originalità dei prodotti, che per la collocazione degli eventi, e di effettuare una programmazione ordinata e coordinata degli eventi su tutto il territorio comunale.

In esito al bando è stato realizzato un calendario di “mercatini in piazza” che si svolgeranno sia nel centro della città (anche nelle vie commercialmente sensibili, come via Montebello e piazza Vittorio Emanuele), che nei quartieri (Beata Giuliana) e che comprende otto appuntamenti a cui si aggiungono tre proposte di Street food nel parco del Museo del Tessile.

Eccoli di seguito:

MERCATINI IN PIAZZA

25-28 aprile: piazza Vittorio Emanuele – Mercatino “Arte Bontà e Benessere”

28-29 settembre: piazza Santa Maria – Mercatino enogastronomico piemontese

29 settembre: via Montebello – “Settembre in via Montebello”

06 ottobre: piazzale Beata Giuliana – Mercatino dell’artigianato

13 ottobre: piazza Santa Maria – Autunno in città

25-27 ottobre: piazza San Giovanni – Mercatino “Arte Bontà e Benessere”

15-17 novembre: piazza Santa Maria – Mercatino Regionale Francese

24 novembre: piazza San Giovanni – Mercatino artigianato

STREET FOOD – Parco Museo del Tessile

dal 21 al 24 giugno – Street Food Festival

dal 11 al 13 ottobre – Choco Amore

dal 18 al 20 novembre – Street Food 100% Puglia

In occasione della presentazione del calendario, a cura della vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli, si è ritenuto opportuno informare i cittadini di tutti i mercati e mercatini che si svolgeranno in città nel 2024 realizzando un pieghevole che contiene tutti gli appuntamenti, per un totale di 35 proposte, esclusi i mercati settimanali (che comunque sono ricordati nel materiale). A questi vanno aggiunti i mercatini che si sono svolti nei primi tre mesi dell’anno e quelli che saranno proposti soprattutto in vista del periodo natalizio.

«Questo calendario è utile sia ai cittadini che potranno conoscere più facilmente la programmazione dei mercatini, sia agli organizzatori dei mercatini stessi che potranno promuovere per tempo la loro proposta – ha osservato Maffioli -. Nella stesura abbiamo cercato il più possibile di evitare sovrapposizioni sia tra mercatini che con altre iniziative in programma nelle piazze e nelle piazze».

L’iniziativa è stata condivisa con l’Associazione commercianti Busto Arsizio, presieduto da Rudy Collini, e con il Comitato Commercianti Centro Cittadino.

Da segnalare inoltre, che, come ricordato dalla presidente del Comitato Commercianti Sarah Leoni, i negozi del centro rimarranno aperti la seconda domenica di ogni mese.

CONSORZIO AMBULANTI INSUBRIA

07 aprile: Viale Alfieri – Viale Alfieri

28 aprile: Via Magenta – Via Magenta in Fiore

05 maggio: Viale Stelvio – Festa di San Giuseppe

12 maggio: Viale Lombardia – C’era una volta la fea da stràa Balon con le bancarelle del Forte

22 settembre: Via Magenta – Sinagu in stràa

20 ottobre: Via Ugo Foscolo e Piazza Trento Trieste – Sagra di San Gregorio

27 ottobre: Via Lonate – via Lonate

17 novembre: Viale Lombardia – Aspettando il Natale con bancarelle del Forte

MERCATO CONTADINO SLOW FOOD – Piazza Vittorio Emanuele II

30 giugno

29 settembre

01 novembre

SO FARE – FEDERCASALIGHE

14 aprile: piazza Vittorio Emanuele – Festa della primavera

16 giugno: piazza San Giovanni – Aspettando il Patrono

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO – portici di Piazza Garibaldi e via Fratelli d’Italia

28 aprile

26 maggio

30 giugno

28 luglio

25 agosto

29 settembre

27 ottobre

24 novembre (via Pozzi e via Bossi)

29 dicembre

PRIMAVERA IN FIORE – piazza San Giovanni

Aria di primavera – Mercatino dei fiori e di prodotti a tema floreale:

sabato 27 aprile

sabato 25 maggio

MERCATI SETTIMANALI

giovedì e sabato, Piazzale Bersaglieri – Mercato principale

martedì, via Carlo Azimonti – Mercato di Beata Giuliana

lunedì, via Fogazzaro – Mercato di Sant’Anna

venerdì, via del Monte – Mercato di Borsano.