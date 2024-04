Esplorando i segreti della creatività con la psicologa Cinzia Dellavedova a Busto Arsizio

Galleria Boragno, cuore della cultura di Busto Arsizio, ospita il Centro Artecultura Bustese (CAB) per un evento che promette di illuminare la mente e l’anima degli appassionati d’arte e psicologia. In un mondo in continua evoluzione, dove la creatività è diventata una risorsa preziosa, l’incontro con la psicologa Cinzia Dellavedova promette di gettare nuova luce sui misteri del processo creativo umano.

Dellavedova, laureata in Psicologia con una specializzazione in Psicologia della salute, è una figura rinomata nel campo della psicologia applicata e del benessere psicologico. La sua vasta esperienza nel trattare con individui di tutte le età e background, insieme alla sua passione per l’arte e la creatività, la rendono la guida perfetta per un viaggio nell’intelletto umano e nei meccanismi della creatività.

L’incontro, intitolato “Arte: Creatività ed Emozione”, si terrà in un luogo che celebra l’espressione artistica in tutte le sue forme. Qui, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella mente creativa, esplorando i modelli e i meccanismi che stanno alla base del processo creativo.

Attraverso esempi pratici e stimolanti giochi di sperimentazione, Dellavedova guiderà i partecipanti in un viaggio entusiasmante nel mondo dell’arte e della psicologia. Dalla comprensione delle dinamiche cerebrali alla scoperta delle emozioni che guidano la creatività, l’incontro promette di aprire nuove prospettive sulla bellezza e la complessità della mente umana.

Ma l’evento non si ferma alla teoria. Con il suo approccio pratico e interattivo, Dellavedova offrirà agli ospiti l’opportunità di mettere in pratica le nozioni apprese, incoraggiandoli a esplorare la propria creatività e a lasciarsi ispirare dal potere dell’arte.

L’incontro, che si terrà venerdì 12 aprile alle 21 nella sala di via Milano 4, rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano approfondire la propria comprensione della creatività e dell’espressione artistica.