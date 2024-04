Federvita, riconfermata presidente Elisabetta Pittino

Elisabetta Pittino, bresciana, giornalista, conduttrice radiofonica, Presidente uscente di FederVitaLombardia-APS, l’associazione che in Lombardia raccoglie e coordina i Centri di Aiuto alla Vita (CAV), i Movimenti per la Vita (MPV) e le Case di Accoglienza per madri, è stata riconfermata all’unanimità nella sua carica per il prossimo triennio 2024- 2027 dal direttivo della Federazione.

Il Consiglio Direttivo è stato eletto (anch’esso all’unanimità) dall’Assemblea elettiva della Federazione lo scorso 16 marzo. Otto le riconferme (Elisabetta Pittino, Federazione One of Us e CAV Pisogne BS, Marco Ferraresi (CAV Pavia), Elisa Magalini (CAV Castiglione delle Stiviere MN), Donatella Magnoni (MPV e CAV di Varese), Paolo Melacarne (MPV Lodigiano), Paolo Picco (CAV di Monza), Francesco Paolo Vatti (MPV Barlassina MB), Soemia Sibillo (CAV Mangiagalli MI) e tre nuovi ingressi: Michele Barbato (CAV Vimercate MB), Diana Carlucci (CAV Desenzano del Garda BS), Marco Schiavi (MpV Ambrosiano MI).

Federvita Lombardia APS (Associazione di Promozione Sociale) è la Federazione lombarda dei Centri di Aiuto alla Vita e dei Movimenti per la Vita, e rappresenta 74 realtà con oltre 830 volontari, in maggioranza donne, e 3.194 soci.

Durante l’assemblea sono state consegnate le targhe per i 40 anni di attività ai rappresentanti delle seguenti associazioni (costituite nel 1984):

• CAV di Giussano ODV

• CAV del Medio Verbano ODV

• CAV di Appiano Gentile

• MPV e CAV Valceresio ODV

• MPV di Bresso

• MPV di Cairate

• CAV Mangiagalli ODV

• CAV di Malnate ODV

