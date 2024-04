Il primo oro della Coppa del Mondo di Varese è italiano

Seconda giornata di gare per la Coppa del Mondo di canottaggio sul lago di Varese. Dopo le qualificazioni del venerdì, il medagliere inizia a prendere forma con le Finali A del singolo pesi leggeri femminile e maschile, che hanno chiuso il sabato di regate.

La prima medaglia d’oro del fine settimana varesino è di colore azzurro: Patrick Rocek ha vinto davanti al tedesco Arno Gaus e allo slovacco Peter Strecansky. Tra le donne la prima a salire sul gradino più alto del podio è stata l’inglese Olivia Bates che ha preceduto la norbvegese Marie Emilie Lund e l’olandese Tosca Kettler.

Presente alla Schiranna anche il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, che ancora una volta elogia il lavoro del comitato varesino: «Vedendo questo contesto e il pubblico presente sia in tribuna sia sulle aree costiere credo sia d’obbligo rinnovare i complimenti al Comitato Organizzatore di Varese che, ancora una volta, fa onore in campo internazionale a tutto il movimento remiero italiano».

Riguardo ai risultati, il presidente della FederCanottaggio commenta: »A livello tecnico stiamo assistendo a ottime gare da parte dei nostri ragazzi e domani in acqua ci sarà un bel gruppo di equipaggi pronti a lottare per altre medaglie. La nostra squadra è davvero forte e si sta preparando al meglio per affrontare le future gare di qualifica che daranno ulteriori pass olimpici. Siamo in pieno fermento, sappiamo che è un lavoro duro e difficile, ma siamo sulla giusta strada per fare bella figura a Parigi 2024».

Per domenica 14 aprile, ultimo giorno di gare e giornata di finali, l’appuntamento è fissato per alle 9.30 con l’inizio delle Finali B. Dalle 11.05, invece, via alla prima delle 14 regate che assegneranno le 42 medaglie mancanti: gran finale alle 14.15 con la partenza dell’otto maschile che chiuderà l’evento.