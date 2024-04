Il sindaco Giuseppe Bascialla e il centro destra di Tradate aprono la campagna elettorale

Partiti e liste civiche scaldano i motori anche a Tradate in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Mentre il centro sinistra ha anticipato i tempi, presentando il candidato Pietro Vanzulli già nel mese di dicembre, la coalizione che sostiene l’amministrazione uscente ha preferito attendere ed arrivare all’ufficialità a due mesi dall’appuntamento elettorale.

Sabato 6 aprile, dunque, primo appuntamento ufficiale per il centro destra che ripropone per il secondo mandato il sindaco uscente Giuseppe Bascialla e che ha convocato una conferenza stampa per l’ufficializzazione della candidatura che da settimane era comunque nota. L’appuntamento è alle 12 alla Biblioteca Frera.