Il Varese verso lo sprint finale: primo ostacolo il Derthona

Cinque gare e traguardo playoff ancora da tagliare per il Città di Varese che, anche solo per orgoglio, vuole chiudere al meglio questo Girone A di Serie D. La prima delle ultime cinque tappe – e i termini ciclistici non sono casuali – sarà allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona, domenica 7 aprile alle ore 15.

I biancorossi arrivano ringalluzziti dalla vittoria nel finale con l’uomo in meno contro la Sanremese (leggi qui) e hanno come obiettivo una vittoria che permetta di mantenere saldo il proprio posto nelle prime cinque posizioni della classifica, quelle che portano agli spareggi promozione. Di fronte, al contrario, il Derthona non ha ancora la matematica certezza della salvezza e spera di mantenere il distacco dalla zona calda. L’ultima sconfitta in casa dell’Asti è stato un passo falso doloroso, soprattutto perché i leoni piemontesi hanno sfiorato a più riprese il pareggio senza riuscire a insaccare la rete del pari.

A presentare la gara è mister Corrado Cotta: «La vittoria prima della sosta ha dato entusiasmo e voglia di ripartire. La squadra è motivata e consapevole che non possiamo sbagliare questo finale di campionato. A Tortona sarà una battaglia perché mancano sempre meno giornate e ogni squadra ha un obiettivo da centrare. Mi aspetto un avversario intenso ed equilibrato che vuole conquistare punti, ma anche noi vogliamo centrare i playoff. Speriamo che il campo non condizioni troppo sotto l’aspetto tecnico, come il nostro. Rispetto all’andata sarà una gara differente, loro hanno cambiato tanto e anche il finale di stagione varia un po’ le motivazioni».

In casa biancorossa, Paolo Pisan a parte, sono tutti recuperati. Sarà assente lo squalificato Davide Bernacchi ma al centro della difesa rientrerà Niccolò Cottarelli. Diverse invece le soluzioni tra centrocampo e attacco per mister Cotta, che dovrà decidere qualche ballottaggio. All’andata per il Varese fu una bella vittoria, 3-0 firmato dal gol di Palazzolo in apertura e la doppietta di Di Maira a chiudere i conti nella ripresa.

