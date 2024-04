ITS INCOM apre le sue porte: l’open day di maggio si fa in tre

Cosa fare dopo le superiori? “Scegli di studiare un lavoro”. È questo lo slogan della Fondazione ITS INCOM Academy di Busto Arsizio che anche quest’anno apre le sue porte per accogliere gli studenti. Con una novità: l’open day di maggio, quest’anno, sarà articolato su tre date per permettere agli iscritti di approfondire e ottenere le informazioni richieste per ogni singola area di formazione. Si tratta di indirizzi altamente specializzati che permettono di formare alcune tra le figure professionali più richieste oggi dal mercato del lavoro.

L’8 maggio sarà dedicato ai percorsi dell’area di PROGRAMMAZIONE e nel dettaglio: Web Developer, Cloud Developer, Data Analyst e AR/VR e Game Developer. (Ore 15 sede di Via Cairoli 1a, Busto Arsizio)

Il 9 maggio sarà invece la volta dei percorsi dell’area NUOVE TECNOLOGIE: Internet of things, Networking and Security, Manufacturing Design, Sistemista Cloud e Cibersecurity, Robotica e Digital twin. (Ore 15 sede di via XI Settembre 16, Busto Arsizio)

Il 10 maggio sarà infine l’occasione per conoscere i percorsi IFTS con specializzazione in Sales Management e Digital tourism, hospitality and events. (Ore 15 sede di via XI Settembre 16, Busto Arsizio)

L’open day in presenza è l’occasione migliore per conoscere da vicino l’offerta formativa proposta, incontrare i responsabili dei corsi e gli studenti e ottenere le informazioni sui servizi offerti, anche per gli studenti che arrivano da fuori provincia e per approfondire le attività dei nuovi laboratori che il nostro ITS ha da poco attivato.

La partecipazione è libera, è richiesta la registrazione sul sito https://itsincom.it/eventi-its/