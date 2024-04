La campagna elettorale per le europee di Marco Reguzzoni parte da Varese e con Letizia Moratti

Mercoledì 24 aprile, a Varese, decollerà il progetto europeo di Marco Reguzzoni. Il presidente dell’Associazione politica “I Repubblicani” presenterà alla Sala Napoleonica di Ville Ponti (ore 21, ingresso libero) la sua candidatura alle prossime elezioni Europee come indipendente nelle liste di Forza Italia.

Un evento aperto alla cittadinanza in cui Reguzzoni spiegherà i motivi che lo hanno convinto a tornare in campo dopo dieci anni, i principi che ne ispirano un programma liberale, moderato e federalista, nonché la convinzione che le soluzioni a molti dei grandi problemi con cui ogni giorno facciamo i conti debbano essere ricercate proprio in Europa, muovendosi all’interno del Partito Popolare Europeo.

All’evento varesino saranno presenti anche Letizia Moratti e i responsabili territoriali forzisti, a cominciare dal segretario provinciale Simone Longhini e Giuseppe Taldone.

Attesi anche tantissimi candidati sindaco o consiglieri comunali della Provincia di Varese, per condividere assieme un ambizioso percorso.