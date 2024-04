La Pro Patria in casa dell’Atalanta Under23, Colombo: “Coraggio per avvicinarci alla salvezza”

Ultimo mese di partite per campionato di Serie C e una classifica ancora da definire per la Pro Patria, in campo oggi – domenica 7 aprile (ore 20,45) – in casa dell’Atalanta Under 23 per ritrovare dopo il pareggio a Busto Arsizio col Legnago una vittoria che manca da esattamente un mese, dal successo casalingo contro la Pro Vercelli.

A quattro giornate dal termine della stagione regolamentare un verdetto è già arrivato e uno sembra ormai imminente: a retrocedere direttamente in Serie D è l’Alessandria, inamovibile fanalino di coda in classifica per la gran parte della stagione, mentre il Mantova è a meno di una manciata di punti dall’approdo in Serie B, il compimento di una grandiosa cavalcata soprattutto se si considera che l’anno scorso la squadra virgiliana fu retrocessa in D dopo i playout venendo ripescata a giugno inoltrato solo in seguito al fallimento del Pordenone.

Ancora da decidere sono invece i piazzamenti per i playoff per la Serie B e i playout per la D. I tigrotti bianco-blu al momento si trovano a metà strada tra questo svincolo, anche se la direzione intrapresa sembra essere promettente: sono 6 i punti di vantaggio della Pro Patria sulla Pergolettese, miglior squadra in zona s, con ancora 12 complessivamente a disposizione.

Con una vittoria, infatti, la squadra allenata da Riccardo Colombo, supererebbe AlbinoLeffe e Trento (in campo ieri) ritornando a occupare una casella valida per il post-season. In caso poi di sconfitta della Pergolettese (37 punti) contro l’Arzignano (sfida salvezza tra 15esima e 16esima alle 18) i tre punti consegnerebbero alla Pro Patria (43 punti) la certezza matematica della permanenza tra i professionisti, ovvero l’obiettivo stagionale.

“ATALANTA UNDER 23 HA UNA ROSA TOP. MODESTO HA IMPARATO DA GASPERINI”

Così mister Colombo analizza la partita di stasera:

«Ci aspetta una partita molto simile a quella col Legnago, ma contro un avversario la cui qualità e il fisico sono ancora superiori. Sotto questo punto di vista sono il top della categoria, poi sono giovani e forse un po’ ancora gli manca la furbizia ma la rosa è molto importante. Il loro allenatore, Modesto, è un allenatore di categoria, ha imparato da Gasperini e propone quel tipo di gioco. Vengono a forte nell’1vs1 a tutto campo, facendo questo tipo di gioco hanno retto contro tutte le squadre e si vede che è una squadra organizzata. Hanno tanti ragazzi giovani e in queste situazioni non sempre è facile trovare la rotta giusta ma l’allenatore sta facendo un lavoro egregio».

“PRONTI ALLA BATTAGLIA”

«La squadra si è allenata forte questa settimana. Sono contento del livello atletico dei nostri ragazzi. Alla squadra ho chiesto di essere pronti alla battaglia. Dobbiamo avere la voglia di vincere i duelli, se abbiamo quella voglia i punti li portiamo a casa. Il nostro obiettivo è muovere la classifica per avvicinarci ancora di più all’obiettivo».

“RIPARTIRE DA DOVE ABBIAMO FINITO SABATO COL LEGNAGO”

«L’Atalanta ha cambiato tanti giocatori, hanno preso giovani interessanti. La “base” loro è alta, dovremo essere bravi nei duelli, ce ne saranno tantissimi. La parola d’ordine è coraggio. Quello ce lo portiamo in campo e lo dobbiamo mostrare come atteggiamento. La nostra partita deve iniziare da dove è finita sabato scorso».

PROBABILI FORMAZIONI:

Atalanta Under 23

3421: Vismara; Berto, Comi, Ceresoli; Palestra, Mendicino, Panada, Bernasconi; Jimenez, Capone; Diao

Pro Patria

3421: Rovida; Vaghi, Minelli, Moretti; Somma, Nicco, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli.

LA CRONACA TESTUALE DEL MATCH:

(Nell’articolo la classifica, la terna e le statistiche aggiornate della Pro Patria)