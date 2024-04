Calcio, Serie C: Atalanta U23 – Pro Patria in diretta

Dopo il pareggio casalingo con il Legnago, domenica 7 aprile, ore 20:45, allo stadio Comunale di Caravaggio la Pro Patria inizia l’ultimo mese di campionato in casa dell’Atalanta Under 23 per cercare di muovere una classifica ancora da definire. Quando mancano 4 gare al termine della corsa i tigrotti sono dodicesimi in classifica: la zona playoff dista appena 2 punti (con Trento e AlbinoLeffe che hanno già giocata la propria partita) e, in caso di sconfitta della Pergolettese (in campo alle 18 contro l’Arzignano), la vittoria potrebbe consegnare la salvezza già in serata.

