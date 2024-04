La Solbiatese vince ancora e va in finale di Coppa Italia

(foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911)

Dopo la vittoria all’andata in Umbria (leggi qui), la Solbiatese vince anche al ritorno e si qualifica per la finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. L’1-0 del “Chinetti” contro l’Altetico Bmg permette così ai nerazzurri di andarsi a giocare l’ultimo atto della competizione (mercoledì 17 aprile allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze) per il trofeo e per la promozione in Serie D.

Le speranze di ottenere la promozione già con la qualificazione in finale sono svanite per “colpa” del Paternò, che in casa ha ribaltato la sconfitta dell’andata contro il Teramo e a sua volta proverà a conquistarsi la Serie D nella finalissima in programma tra due settimane.

LA CRONACA

L’inizio dell’Atletico è deciso, come da copione per una squadra che deve ribaltare il risultato. Ma la difesa nerazzurra fa il suo lavoro e non concedono occasioni. Al 13’ Manfrè calcia di poco fuori. Gli ospiti si fanno più pericolosi passata la mezzora, Seitaj impegnato severamente al 35’ da Sciacca, che non sfrutta una ghiotta occasione.

Nella ripresa la Solbia chiude i conti: al 9’ tocco in area di Fapperdue e dal dischetto capitan Scapinello non perdona siglando l’1-0. Gli umbri faticano a reagire e così i nerazzurri provano a chiudere i conti ma il raddoppio non arriva, un po’ per l’imprecisione degli attaccanti, un po’ per le parate di Battistelli, come al 26’ sul colpo di testa di Torraca. Il finale non porta altre emozioni e così la Solbiatese può festeggiare il pass per la finale.