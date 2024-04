L’Amca Elevatori è già in finale: Porto Torres si ritira dai playoff

Nemmeno il tempo di valutare il calendario e le sfide dei playoff-promozione del campionato di Serie B di basket in carrozzina, che in casa Handicap Sport Varese cambiano già i piani. In meglio e in peggio.

In meglio perché dalla Sardegna, a poche ore dal sorteggio di cui vi abbiamo parlato in QUESTO articolo, è rimbalzata la decisione di Porto Torres di ritirarsi dal campionato, promuovendo in automatico Varese in finale. Con anche un bel risparmio monetario dato dalla mancata trasferta sull’isola. In peggio perché senza la semifinale, i biancorossi di Pedron e Marinello dovranno stare fermi a lungo in un momento della stagione nel quale è cruciale arrivare rodati e in forma massima alle partite. (in alto: Carlo Marinello, a sinistra, con Cecco Vescovi | foto M. Longo)

L‘Asinara Porto Torres ha comunicato alla FIPIC che ha scelto di partecipare a un concentramento per la qualificazione alla Eurocup 2025 che si svolgerà in contemporanea alle semifinali (fissate per il 20, il 27 e il 28 aprile con le ultime due partite a Varese). La Federazione ha preso atto della cosa, anche se forse si poteva cercare in anticipo la soluzione, visto che i sardi erano già iscritti al concentramento di Malaga.

«In questo modo rischiamo di non giocare per un mese – spiega intanto il presidente biancorosso Carlo Marinello – e di arrivare quindi alla sfida finale con un po’ di ruggine addosso. Per questo motivo cercheremo di organizzare almeno una partita amichevole così da prepararci alle sfide che valgono la promozione». L’HSV dovrà confrontarsi o con la SS Lazio o con il Team Salento Lecce: i romani sono favoriti, forti di una regular season senza sconfitte (come Varese) mentre i pugliesi si sono qualificati pur perdendo in tre occasioni.