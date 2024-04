Monti e Angei (Lega): “Sicurezza dei cittadini di Varese è priorità assoluta”

«L’attuale amministrazione di Varese è tanto certa del proprio operato che è arrivata a farsi una mozione da sola per auto convincersi che in città non esiste un problema di sicurezza».

Spiegano così in una nota i consiglieri comunali della Lega Emanuele Monti e Stefano Angei: «Da tempo denunciamo una situazione che desta più di una preoccupazione mentre il presentatore della mozione, il presidente della commissione sicurezza Lorenzo Macchi, invece di guardare ai fatti ci accusa di usare solo toni propagandistici. A riprova che il nostro atteggiamento è costruttivo – aggiungono Monti e Angei – abbiamo presentato degli emendamenti migliorativi alla mozione, chiedendo all’assessore competente di inviare, almeno bimestralmente, alla commissione afferente a una relazione sul tema della sicurezza in città e degli interventi svolti dagli agenti del corpo della Polizia Locale, anche rispetto a quelli coordinati con le forze dell’ordine. E soprattutto che la Giunta di Galimberti preveda nel prossimo bilancio un incremento dei fondi dedicati alla Polizia Locale e alla sicurezza. Due piccole modifiche di buon senso – concludono i consiglieri comunali leghisti – che l’attuale maggioranza di centrosinistra non dovrebbe avere problemi ad accogliere. La sicurezza dei cittadini di Varese per la Lega è una priorità assoluta, ci auguriamo lo sia anche per l’amministrazione».