Oggi i funerali di Anna Beltramini

Venerdì sera è morta Anna Beltramini e oggi, lunedì di Pasquetta, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Azzate si terranno i funerali.

Anna Beltramini era molto conosciuta per il suo forte impegno sociale e per la rete di amicizie in diversi ambienti. Faceva parte del coro “Le sorelle Borromee” e con loro aveva riscoperto il gusto del canto e della partecipazione popolare in tanti ambienti. Dopo aver lavorato a lungo nel servizio sanitario era stata una delle fondatrici del centro Gulliver. Da lì tante altre esperienze fino all’ultima all’interno del Molina dove ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità. Malgrado la malattia non ha mai smesso di impegnarsi attivamente fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Un carattere forte e determinato, sempre attenta agli altri con una grande capacità di ascolto e cura. L’ironia era la sua compagnia di viaggio sempre. Anche nei momenti di difficoltà. Non amava la retorica e meno che meno di fronte alla malattia che considerava come parte di se stessa.

La famiglia esprime un ringraziamento particolare a Roberta Azimonti e Lucia Moretto, all’associazione “Sulle ali” perché con la loro professionalità hanno permesso ad Anna e ai suoi cari di vivere con maggiore serenità gli ultimi giorni.