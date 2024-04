Open day da record per l’Università dell’Insubria: 2200 aspiranti matricole tra Varese e Como

Numeri eccezionali per l’Open day 2024 dell’Università dell’Insubria tra Varese e Como: 2200 iscritti, circa 500 in più rispetto alla già ottima media degli anni scorsi, 3200 attività prenotate, centinaia di accompagnatori.

Una giornata di incontro soleggiata e vivace, con tanti professori, personale tecnico e amministrativo e studenti in veste di tutor, che hanno accolto le aspiranti matricole nella sede di via Monte Generoso, al Padiglione Morselli e al PalaInsubria a Varese, in via Valleggio e nel Chiostro di Sant’Abbondio a Como.

Tra i partecipanti anche un’ottima presenza internazionale, con oltre 50 interessati dalla Svizzera, ma anche da Belgio e Germania. E da tutta Italia: quasi 150 studenti dal Piemonte, e poi da Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Orientamento e placement dell’Insubria e coordinato dalla delegata del rettore, professoressa Michela Prest, si è aperto con una panoramica generale sull’Ateneo e sui suoi servizi proposta in tutte le aule. Di seguito, si sono svolte le presentazioni dei 23 corsi di laurea triennali e dei tre corsi magistrali a ciclo unico, che hanno quasi tutti hanno raggiunto il 100 per cento di prenotazioni dei posti disponibili.

Molto affollati tutti gli incontri, per molti dei quali sono state raddoppiate e addirittura triplicate le aule di accoglienza. Particolare interesse per Economia, Biotecnologie e Scienze Biologiche, Fisioterapia, Medicina, Infermieristica, Scienze della comunicazione, Giurisprudenza e Scienze motorie.

L’elenco completo dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Insubria e tutte le informazioni per le immatricolazioni: https://www.uninsubria.it/openday

Da oggi, fino all’apertura delle immatricolazioni, saranno proposte altre iniziative di orientamento: l’incontro online per i genitori giovedì 11 aprile alle ore 18; Everyday Insubria, ovvero la possibilità per gli studenti delle scuole superiori di partecipare a vere e proprie lezioni universitarie, con un calendario che sarà pubblicato a breve; una nuova giornata a porte aperte a luglio.

Le immatricolazioni saranno aperte, con modalità esclusivamente online, dal 10 luglio al 30 settembre per i corsi di laurea ad accesso libero. Per i corsi ad accesso programmato è invece necessario presentare domanda di iscrizione secondo le modalità riportate nei relativi bandi di concorso, proposti in forma di Tolc-Med per Scienze motorie, mentre per Medicina e Odontoiatria i test di ammissione si svolgeranno in presenza il 28 maggio e il 30 luglio. Per Biotecnologie, Economia, Mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze Biologiche c’è il numero chiuso in ordine di presentazione delle domande.

L’Università dell’Insubria favorisce, inoltre, la partecipazione ai corsi universitari di atleti impegnati nella preparazione tecnico-agonistica di alto livello e sostiene la partecipazione ad attività sportive da parte di studenti universitari. I College sportivi universitari attivi, istituiti sulla base di convenzioni sottoscritte con le federazioni sono: Atletica leggera (mezzofondo), Canottaggio, Tiro con l’arco, Prove nordiche (sci alpinismo), Triathlon.

La tassa di iscrizione all’Università dell’Insubria è composta dalla tassa regionale di 156 euro e da un contributo che si calcola in base all’Isee. Per esempio, il contributo è pari a zero per tutti i corsi di laurea per chi ha un Isee inferiore ai 22mila euro ed è di 140 euro con Isee da 22 a 25mila euro. Poi si sale gradualmente, con differenze a seconda della tipologia di corso: il contributo potrebbe essere di 1260 euro per Isee da 32mila euro, di 1980 per Isee da 38mila, di 2880 per Isee da 50mila, fino a un massimo di 3420 euro per chi supera i 65mila di Isee. Numerose le opportunità di borse di studio di reddito e merito.

L’Università dell’Insubria, fondata il 14 luglio 1998 e con una popolazione di circa 11.800 studenti e 435 docenti, offre 23 corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di cui uno con possibilità di doppio titolo. Durante quest’anno accademico, l’ateneo ha reso disponibili quasi 1293 posti in 276 università di 28 Paesi attraverso il programma Erasmus+.

Per i laureati triennali che vogliono completare la loro formazione sono già in corso gli Insubria Days, eventi diffusi dedicati ai 15 corsi di laurea magistrale che proseguono fino a luglio con un calendario in continuo aggiornamento, disponibile alla pagina www.uninsubria.it/insubria-days.

Tra i punti di forza dell’ateneo c’è l’elevato tasso di inserimento occupazionale dei suoi laureati, come evidenziato nel Rapporto AlmaLaurea. A un anno dal conseguimento del titolo, l’86% dei laureati triennali Insubria e l’84,3% dei laureati magistrali hanno trovato impiego, superando le medie nazionali del 75,4% e del 77,1%. Si nota, inoltre, un notevole successo tra i laureati in corso: l’età media al momento della laurea è di 24,8 anni, il 72,1% completa gli studi in corso e il voto medio di laurea è di 102,8 su 110. Più della metà dei laureati (55,5%) ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi, mentre il 9,5% ha partecipato al programma Erasmus; il 69,8% degli studenti ha avuto esperienze lavorative durante il percorso accademico.

I corsi di laurea triennale dell’Insubria si dividono per tematiche e sedi. A Varese: Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità versione tradizionale e versione «Digitale integrato», Scienze della comunicazione, Storia e storie del mondo contemporaneo, Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze dell’ambiente e della natura, Informatica, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, Scienze motorie. A Como: Chimica e chimica industriale, Fisica, Matematica, Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze del turismo.

Tra le professioni sanitarie: Infermieristica nelle tre sedi di Varese, Como e Busto Arsizio, e il corso in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro a Como. A Varese: Ostetricia, Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Tre i corsi di laurea magistrali a ciclo unico: Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a Varese, entrambi della durata di sei anni di studio, Giurisprudenza a Como e Varese, della durata di cinque anni e con la possibilità di svolgere il doppio titolo con l’Università di Nantes.